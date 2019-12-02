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İçme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıktı
6 saat önce
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Gördes ilçesinde içme suyu hattında yaptığı çalışmalarda içme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:04 Kaynak: AA
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Gördes ilçesinde içme suyu hattında yaptığı çalışmalarda içme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.
Güneşli Mahallesi'nde içme suyu seviyesinin azalması üzerine çalışma başlatan MASKİ ekipleri, yaptıkları incelemelerde hattın içerisinde halk arasında "kunduz" olarak bilinen ağaç kökü bulunduğunu tespit etti.
Yapılan çalışma sonunda hattın içerisini tamamen kaplayan 6 metre uzunluğunda ağaç kökünün çıkarılmasıyla mahalle sakinleri yeniden suya kavuştu.
Hattın içinden çıkan 6 metrelik ağaç kökünü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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