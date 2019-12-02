Son Dakika Haberleri: İçme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıktı
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İçme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıktı

6 saat önce

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Gördes ilçesinde içme suyu hattında yaptığı çalışmalarda içme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

İçme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıktı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nün Gördes ilçesinde içme suyu hattında yaptığı çalışmalarda içme suyu hattından 6 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.

Güneşli Mahallesi'nde içme suyu seviyesinin azalması üzerine çalışma başlatan MASKİ ekipleri, yaptıkları incelemelerde hattın içerisinde halk arasında "kunduz" olarak bilinen ağaç kökü bulunduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma sonunda hattın içerisini tamamen kaplayan 6 metre uzunluğunda ağaç kökünün çıkarılmasıyla mahalle sakinleri yeniden suya kavuştu.

Hattın içinden çıkan 6 metrelik ağaç kökünü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güneşli, Gördes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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