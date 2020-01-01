İçme suyu hattından 9 metre ağaç kökü çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçme suyu hattından 9 metre ağaç kökü çıktı - Son Dakika

İçme suyu hattından 9 metre ağaç kökü çıktı

6 saat önce

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahalede bulundu.

İçme suyu hattından 9 metre ağaç kökü çıktı, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde içme suyu hattında yaşanan arızaya müdahalede bulundu. Ekipler hattın içerisinden 9 metre uzunluğunda ağaç kökü çıkardı.


MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu hatlarında yaşanan arızalara kısa sürede müdahalede bulunuyor. Ekiplerin bakım ve onarım için kazı yaptıkları esnada kimi zaman şaşkınlık yaşatan durumlarla da karşılaşılıyor. Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde de su basıncının düşmesi nedeniyle çalışma gerçekleştirildi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hat içerisinde tıkanmaya sebep olan 9 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı. Hattaki sorunun giderilmesinin ardından hanelere ulaşan suyun yeniden sağlıklı şekilde akışı sağlandı.


Mahalle Muhtarı Hüsamettin Afa, "MASKİ'nin çalışmalarından memnunuz. Arıza bildirimi yaptığımızda ekipler sağ olsun hemen geliyorlar. Ağaç kökü konusunda da aynı durumu yaşadık. MASKİ'ye başvurmamızın ardından ekipler kısa sürede müdahalede bulundu. Hanelere ulaşan suyun miktarında da ciddi bir artış yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Uluderbent, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu
Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:49 Bakan Dönmez: "Kapanan santrallerin üretim gücünü karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut" - Son Dakika
19:48 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika
19:40 Bakan Kurum: "Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edilecek" - Son Dakika
19:39 Denizli'de vatandaşlar Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'na akın etti - Son Dakika
19:38 Yılbaşı tatilinde Abant'a yoğun ilgi - Son Dakika
18:43 Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 19:57:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçme suyu hattından 9 metre ağaç kökü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]