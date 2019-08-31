İçme suyu projelerinde Bakanlık görüşü alınacak
4 saat önce
İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerine ilişkin projelerde belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşünü alacak.
İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerine ilişkin projelerde belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşünü alacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:48
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