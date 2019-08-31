Son Dakika Haberleri: İçme suyu projelerinde Bakanlık görüşü alınacak
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İçme suyu projelerinde Bakanlık görüşü alınacak

4 saat önce

İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerine ilişkin projelerde belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşünü alacak.

İçme suyu projelerinde Bakanlık görüşü alınacak, System.String[]

İçme suyu temin ve dağıtım sistemlerine ilişkin projelerde belediyeler, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşünü alacak.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:48 
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