Son Dakika Haberleri: İçme suyu şebekesinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı
Son Dakika Güncel İçme suyu şebekesinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı - Son Dakika

İçme suyu şebekesinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı

6 saat önce

MANİSA'nın Gördes ilçesinin Güneşli Mahallesi'nde, içme suyu şebekesindeki borulardan 6 metrelik ağaç kökü çıkartıldı.

İçme suyu şebekesinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı, System.String[]

MANİSA'nın Gördes ilçesinin Güneşli Mahallesi'nde, içme suyu şebekesindeki borulardan 6 metrelik ağaç kökü çıkartıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu şebekesinde içme suyu seviyesi azalan Gördes'in Güneşli Mahallesi'nde bugün bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Bölge sakinlerinden şebekeden suyun az geldiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan kontrolde, su borularının içinden halk arasında 'kunduz' olarak bilinen 6 metre uzunluğunda ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün çıkarılmasıyla suyun akışı normal seviyelere döndü. Borulardan çıkan ağaç kökü ise görenleri şaşırttı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güneşli, Gördes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:37 Kaynak: DHA
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