Son Dakika › Güncel › İçme suyu şebekesinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı - Son Dakika
İçme suyu şebekesinden 6 metrelik ağaç kökü çıktı
6 saat önce
MANİSA'nın Gördes ilçesinin Güneşli Mahallesi'nde, içme suyu şebekesindeki borulardan 6 metrelik ağaç kökü çıkartıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:37 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Gördes ilçesinin Güneşli Mahallesi'nde, içme suyu şebekesindeki borulardan 6 metrelik ağaç kökü çıkartıldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu şebekesinde içme suyu seviyesi azalan Gördes'in Güneşli Mahallesi'nde bugün bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Bölge sakinlerinden şebekeden suyun az geldiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan kontrolde, su borularının içinden halk arasında 'kunduz' olarak bilinen 6 metre uzunluğunda ağaç kökü çıkarıldı. Ağaç kökünün çıkarılmasıyla suyun akışı normal seviyelere döndü. Borulardan çıkan ağaç kökü ise görenleri şaşırttı.
Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Emniyetten eş zamanlı radarlı hız denetimi: 13 bin 615 araca cezai işlem uygulandı Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor