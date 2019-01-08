Son Dakika Haberleri: İçme Suyu Sondajında Çıkan Gazın Metan Gazı Olduğu Belirlendi

İçme Suyu Sondajında Çıkan Gazın Metan Gazı Olduğu Belirlendi

1 saat önce

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde içme suyu sondajı sırasında bulunan gazın, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından metan gazı ve karbondioksit olduğu belirlendi.

İçme Suyu Sondajında Çıkan Gazın Metan Gazı Olduğu Belirlendi, System.String[]
BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde içme suyu sondajı sırasında bulunan gazın, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından metan gazı ve karbondioksit olduğu belirlendi. MTA'nın raporunda gazın ekonomik potansiyel taşımadığı ifadeleri yer aldı.

Yeniçağa ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçedeki içme ve kullanma suyu bulunması için Yeniçağa Gölü yanındaki boş alanda sondaj çalışması yapıldı. Çalışma sırasında bulunan suda kabarcıklar olduğunu gören belediye çalışanları, burada gaz olduğundan şüphelendi. Çakmakla kontrol eden çalışanlar, gazın yandığını görünce durum, MTA Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. MTA'dan gelen görevliler, incelenmek üzere gazdan örnek aldı. İncelemelerinin ardından MTA'nın raporunda, kuyudan gelen gazın yüzde 3,80 oranda metan gazı ve yüzde 0,20 oranında karbondioksit içerdiği tespit edildiği belirtildi. Raporda ayrıca, gaz debisinin oldukça düşük olması nedeniyle ölçülemediği, gazın gölet alanında bulunan organik materyallerin bozuşması neticesinde meydana geldiğinin düşünüldüğü ifade edildi. Raporda, gazın ekonomik olarak önemli bir gaz potansiyeli taşımadığı ifadeleri de yer aldı.

Türkiye Petrolleri AŞ'nin de söz konusu gazdan örnek alarak, gazın maddi değerinin ya da kullanılır durumda olup olmadığının net şekilde belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

Yeniçağa, Bolu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kulüpleri Borçtan Kurtaracak Projeyi Açıkladı Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu

Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı Son Dakika! Erdoğan, Randevu Talebini Kabul Etmedi, Bolton Türkiye'den Ayrılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 14:01:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçme Suyu Sondajında Çıkan Gazın Metan Gazı Olduğu Belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]