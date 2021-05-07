İçme suyuna ilaç karıştı: 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

İçme suyuna ilaç karıştı: 2 kişi hastanelik oldu

07.05.2021 14:13

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, şebekeye kaçak olarak bağlanan evden ilaçlama tankerine su çekildi. Bunun üzerine içme suyu hattına zirai ilaç karıştı. İlçenin 1500 nüfuslu Yunus Emre Mahallesinde çeşmelerden içme suyu bir süre sarı aktı. Sudan zehirlendiği belirlenen 1i çocuk 2 kişi de hastanelik oldu.

Alpu ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, dün saat 09.30 sıralarında, çeşmelerden sular sarı akmaya başladı. Alpu Belediyesi, gelen ihbarlar üzerine su dağıtımını keserken, yapılan ilk incelemede, şebekeye zirai ilaç karıştığı tespit edildi. Belediye ve cami hoparlörlerinden çeşme sularına ilaç karıştığı ve kullanılmaması gerektiği yönünde anonslar yapıldı. 1500 nüfuslu mahallede yaşayanların su ihtiyacı ise tankerlerle sağlanmaya başlandı. Sudan zehirlendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi de hastanede tedavi edildi.

"MAHALLEDEKİ İÇME SUYU HATLARI YENİLENECEK"

Alpu Belediye Başkanı Güler, şebekeye kaçak olarak bağlanan evden ilaçlama tankerine su çekilirken, içme suyu hattına zirai ilaç karıştığını tespit ettiklerini belirtip, "İlçemiz tarım bölgesi. Tarımsal faaliyetlerimizin yoğun olduğu yerleşkeyiz. Yapılan tespitler de bu doğrultuda. Vatandaşımız ilaçlama tankerine su alırken, ilçemizdeki kanalizasyon çalışması esnasında içme suyu borusunun patlaması sonucu vakum oluşmuş. Tankerde bulunan tarım ilacının da içme suyuna karıştığı yönünde tespitimiz var. Bunların araştırma çalışmalarına ESKİ ekipleri ve buradaki ilgili kurumlarımız tarafından devam ediliyor. En önemlisi, burada telafisiz kaza ile karşı karşıya kalmadık. İnsan sağlığına zarar verecek durumlarla karşı karşıya kalmadık" dedi.Yunus Emre Mahallesi'ndeki su borularını değiştirme çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Güler, "Su hatlarımız yaklaşık 40 yıllık hatlardı. Bu vesileyle o kimyasalın kalıntısının kalmaması için mahallemizin bütün içme suyu hatlarını da insanlarımızı daha fazla mağdur etmeden 4-5 gün gibi sürede yenileyeceğiz. Vatandaşımızın şu anda mağduriyeti söz konusu değil. Yaklaşık 7 aracımızla vatandaşın su ihtiyacını gideriyoruz, 1 aracımızla içme suyu hizmeti veriyoruz" diye konuştu.

İçme suyu şebekesine zirai ilaç karışınca çeşmeler sarı aktı; 2 kişi hastanelik oldu

ESKİ'DEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) de su hattına kaçak bağlantı yapılması sonucu zirai ilacın şebekeye karıştığının tespit edildiğini açıkladı. ESKİ'den yapılan açıklamada, su borularının değiştirildiği belirtilerek, "Yunus Emre Mahallesi'nde hatta kaçak bağlantı yaptığını tahmin ettiğimiz, tarımsal faaliyetle uğraşan bir vatandaşın ilaçlama tankında zirai ilaç hazırlama esnasında tankta bulunan zirai ilacı ters vakum etkisi ile şebeke hattına kaçırması nedeniyle şebeke hattımızda insan sağlığına zararlı durum meydana gelmiştir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) ekiplerimiz duruma derhal müdahale ederek gerekli önlemleri kısa sürede almıştır. Bölgedeki içme ve kullanma suyu hatlarını yenileme kararı almıştır. Hatta kaçırılan zirai ilacın bilimsel olarak boru yüzeyinden temizlenmesi mümkün olmaması nedeniyle, yeni hat yapım çalışması en kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacaktır" denildi.

SU TESTLERİ TEMİZ ÇIKTI

İçme suyu hattına karışan zirai ilaç nedeniyle Alpu Kaymakamlığı'nın yanı sıra Alpu Belediye Başkanlığı ve Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri de çalışma başlattı. İlaçlı olduğu tespit edilen suyun şebekeden tahliyesi sağlandı. Son yapılan testlerde de suyun temiz olduğu belirlendi.

HANGİ EV OLDUĞU BELİRLENECEK

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de içme suyu hattına 10 evden kaçak bağlantı yapıldığını belirlerken, zirai ilacın hangi evden karıştığının tespit edilmesine ilişkin incelemesini sürdürüyor.

İçme suyuna ilaç karıştı: 2 kişi hastanelik oldu

Hisarcık, Sudan, Alpu, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçme suyuna ilaç karıştı: 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • ENESSON: helal bilmez haram bilmez daha da beteri helali haram haramı helal gören bir toplum olduk. bir yanda faturası bize yansıtılan kaçak elektrik bir yanda da bunlar helal etmiyorum hakkımı Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır

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