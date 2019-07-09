Son Dakika Haberleri: İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi 690'a çıkarılacak
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İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi 690'a çıkarılacak

1 saat önce

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı 519'dan 2023 yılına kadar 690'a çıkarılacak.

İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi 690'a çıkarılacak, System.String[]
Ekonomi
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı 519'dan 2023 yılına kadar 690'a çıkarılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37 
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