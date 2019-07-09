İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi 690'a çıkarılacak
1 saat önce
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı 519'dan 2023 yılına kadar 690'a çıkarılacak.
On Birinci Kalkınma Planı'na göre, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı 519'dan 2023 yılına kadar 690'a çıkarılacak. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:37
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