İÇMELER MARMARAY DURAĞINDA BİR KİŞİ RAYLARA DÜŞTÜ (1) - Son Dakika

İÇMELER MARMARAY DURAĞINDA BİR KİŞİ RAYLARA DÜŞTÜ (1)

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA Tuzla İçmeler Marmaray durağında bir kişi trenin yanaştığı sırada bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple raylara düştü.

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Tuzla İçmeler Marmaray durağında bir kişi trenin yanaştığı sırada bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple raylara düştü. Raylara düşen kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.  Olay, İçmeler Marmaray durağında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı- Gebze seferini yapan tren durağa yanaştığı sırada bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Olayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Polis ekipleri istasyon çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay nedeniyle Gebze yönüne Marmaray seferleri yapılamıyor. İçmeler durağındaki olay havadan da görüntülendi.

Marmaray, İstanbul, İçmeler, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İÇMELER MARMARAY DURAĞINDA BİR KİŞİ RAYLARA DÜŞTÜ (1) - Son Dakika
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