İçmeler Stadı yenileniyor

Tesisleşme adına bir adım daha atan Marmaris Belediyesi, atıl vaziyette bulunan İçmeler Stadı'nı bakıma aldı. Drenaj çalışması başlatılan stat bittiğinde resmi maçların da yapılabileceği bir tesis olacak.



Göreve geldiği ilk günden itibaren spora ve özellikle de tesisleşmenin önemine dikkat çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu yönde birçok adım attı. Bu kapsamda ilk olarak Sarıana Mahallesi'nde atıl durumdaki ek salonunda tadilat çalışması başlatıldı. Bu çalışmaların onuna gelinirken şimdi de yine atıl vaziyette olan İçmeler Stadı'nın aktif hale getirilmesi için bakım faaliyetinin startı verildi.



Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda ilk olarak sahanın alt yapısı iyileştiriliyor. Kış aylarında sorun yaşanmaması için drenaj hattı yenilenen sahanın zeminine daha sonra çim serimi yapılacak. Tribünlerinden soyunma odalarına, çevre düzenlemesinden ışıklandırmasına kadar tüm eksikleri giderilecek saha amatör küme maçlarına da ev sahipliği yapabilecek. Sahanın iki aya kadar hizmete alınması bekleniyor.



Seçim döneminde çocukların ve gençlerin spor yapabilmeleri için tesisler kuracaklarının sözünü verdiğini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Çok kısa sürede ilçemizde atıl vaziyette olan iki sahamızı aktif hale getirmek için kolları sıvadık. Spor salonunun yanındaki salon inşaatı bitmek üzere. İçmeler'de yine atıl durumda bulunan futbol sahasının da bakımına başladık. Bittiğinde gençlerimiz için bir spor merkezi haline gelecek. Yine köylerde de spor tesisleriyle ilgili yatırımlarımız olacak. Amacımız ilçemizde yaşayan başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesin spor yapmasını sağlamak. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız" dedi. - MUĞLA