Son Dakika Haberleri: İçmeler Tesisi "Müşteri Memnuniyeti" Ödülünü Aldı

İçmeler Tesisi "Müşteri Memnuniyeti" Ödülünü Aldı

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi "Müşteri Memnuniyeti" ödülünü aldı.

İçmeler Tesisi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi "Müşteri Memnuniyeti" ödülünü aldı.

Konuyla alakalı bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "İlçemizde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisimiz "Müşteri Memnuniyeti "ödülünü aldı. Tesislerimiz ödül sayısını üçe çıkardı. İçmeler Tesislerimize yapacağımız hamam, yüzme havuzu, otel yatırımları ile tesislerimiz bölgemizde çok daha tercih edilen yer konumuna gelecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:06 Kaynak: İHA

Yunus Söylet, Bilecik, Osmaneli, İçmeler, Yaşam
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