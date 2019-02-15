İçmeler Tesisi "Müşteri Memnuniyeti" Ödülünü Aldı
1 saat önce
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi "Müşteri Memnuniyeti" ödülünü aldı.
Bilecik
'in Osmaneli
ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler
Tesisi "Müşteri Memnuniyeti" ödülünü aldı.
Konuyla alakalı bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
, "İlçemizde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisimiz "Müşteri Memnuniyeti "ödülünü aldı. Tesislerimiz ödül sayısını üçe çıkardı. İçmeler Tesislerimize yapacağımız hamam, yüzme havuzu, otel yatırımları ile tesislerimiz bölgemizde çok daha tercih edilen yer konumuna gelecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:06 Kaynak: İHA
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