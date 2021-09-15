İçmeler tesislerine elektrikli araç şarj istasyonu kuruluyor - Son Dakika

Osmaneli Belediyesi ve bir enerji grubu arasında imzalanan protokol kapsamında Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerine elektrikli araç şarj istasyonu kuruluyor. Yapılan protokol kapsamında artık elektrikli araç kullanan vatandaşların rahatça tesislerde şarj edeceklerini anlatan Başkan Şahin, Zorlu Enerji Bilecik İl Müdürü Çiğdem Çakan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

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