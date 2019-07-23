Son Dakika Haberleri: "İçmeler UKD Satranç Turnuvası" tamamlandı
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"İçmeler UKD Satranç Turnuvası" tamamlandı

8 dakika önce

26 sporcunun katıldığı "İçmeler UKD Satranç Turnuvası" Marmaris'te yapıldı.

26 sporcunun katıldığı "İçmeler UKD Satranç Turnuvası" Marmaris'te yapıldı. Turnuvanın birincisi Ortaca Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nden Kadir İzci oldu.

Marmaris önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 26 sporcunun katıldığı "İçmeler UKD Satranç Turnuvası" ilçede yapıldı. Amiral Orhan Aydın Spor Salonu, İçmeler UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi) Satranç Turnuvası Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 26 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Ortaca Spor Kulübü'nden Kadir İzci birinci oldu. Marmaris Belediye Başkanlığı ile TSF Muğla İl Temsilciliğinin ortaklaşa düzenlediği Muğla Temmuz Ayı İçmeler UKD Satranç Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı. Kadir İzci, Bilal Yağız Çelik ve Osman Hakan Acar ilk üçe giren sporcular oldu. Turnuva sonunda yapılan ödül töreninde sporculara kupa ve madalyaları Marmaris Belediyesi Meclis üyesi Asım Geniş ve TSF Menteşe/Ula Temsilcisi ve Turnuva Başhakemi Barış Öztürk tarafından verildi. - MUĞLA
Marmaris, İçmeler, Ortaca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:52 Kaynak: İHA
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