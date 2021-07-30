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İçmeler yolunda alevler yolu kapattı - Son Dakika

İçmeler yolunda alevler yolu kapattı

30.07.2021 18:44

İçmeler yolunda alevler yolu kapattı -Marmaris'te iki gündür devam eden orman yangınında Marmaris İçmeler Mahallesi arasındaki yolun üst kısmında alevler yine patlak verince yol trafiğe geçici olarak kapatıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gündür devam eden ve geniş bir alana yayılan...

İçmeler yolunda alevler yolu kapattı

- Marmaris'te iki gündür devam eden orman yangınında Marmaris İçmeler Mahallesi arasındaki yolun üst kısmında alevler yine patlak verince yol trafiğe geçici olarak kapatıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki gündür devam eden ve geniş bir alana yayılan orman yangınında şehir merkezi ile İçmeler Mahallesi arasındaki ormanlık bir gün önce alan yanmıştı.

Yangın ekiplerini Emniyet Müdürü Dilberoğlu yönlendirdi

Söndürülen ve soğutma çalışması yapılan yolda bugün akşam saatlerinde İçmeler Orka Otel önünde tekrar alevler yükseldi. İtfaiye ve arazözlerin bölgede olması nedeniyle yangına önce Muğla Emniyet Müdürlüğü TOMA ekipleri müdahale etti. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu yangını söndürmek için gelen TOMA ekibini yönlendirerek Emniyet Müdürlüğü TOMA ekibi alevlere müdahale etti.

Otel personeli yangın tüpleri ile teyakkuza geçti

Yangının büyüme eğilimi göstermesi üzerine bölgeye iki helikopter, arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi. İçmeler yolu üzerinde bulunan otellerin tüm personeli yangın tüplerini alarak yolda hazır bekledi. Otel personelleri alevlerin otel alanına sıçraması ihtimaline karşın yangın tüplerini hazır bekletirken, helikopterler, arazöz, TOMA ve itfaiye araçları yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yol geçici olarak kapatıldı

Marmaris-İçmeler arasındaki yolda yangın başlaması üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri Armutalan Siteler Mahallesi İçmeler girişinde trafiği geçici olarak ulaşıma kapattı. Yangın esnasında orman, emniyet ve itfaiye ekiplerine vatandaşlar su ve ayran dağıttı.

İçmeler yolunda alevler yolu kapattı
İçmeler yolunda alevler yolu kapattı
İçmeler yolunda alevler yolu kapattı
İçmeler yolunda alevler yolu kapattı
İçmeler yolunda alevler yolu kapattı
İçmeler yolunda alevler yolu kapattı
İçmeler yolunda alevler yolu kapattı
İçmeler yolunda alevler yolu kapattı
İçmeler yolunda alevler yolu kapattı

Marmaris, İçmeler, Muğla, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçmeler yolunda alevler yolu kapattı - Son Dakika


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