İçmesuyu arızalarına mahalle bazlı su kesintileri ile müdahale edilecek - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü il genelinde yapmış olduğu içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yanında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile sorunsuz bir altyapı için yoğun bir çaba harcıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü içmesuyu hat vanalarında yapmış olduğu yükseltme çalışmaları ile 2019 Nisan ayından bugüne kadar 296 adet vanada çalışmalar tamamlanarak aktif hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışma ile meydana gelmesi olası su arızalarında, arızanın giderilmesi noktasında su ana depo yerine sadece arızanın meydana geldiği mahallenin vanasından direkt kesilerek arızaya müdahale edilecek. Yapılan bu çalışma ile aynı hat üzerinden içme suyu alan bir bölge değil sadece arıza olan mahallede su kesintisi uygulanmış olacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü yapmış olduğu bu çalışma ile mahallelerde yaşanması olası su arızalarının tüm bölgeyi etkilemesinin önüne geçmiş olacak.