İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu

20.03.2022 15:32

İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yerini kavgaya bıraktı.

İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu

ANKARA - Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı İçmimarlar Odası 26. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yerini kavgaya bıraktı.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 26. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantı gerçekleştiği sırada 25. Dönem Başkanı Emrah Kaymak ve 2. Başkan Ömer Sencar'a bir delegenin eleştiride bulunması üzerine sinirler gerildi ve seçim heyecanı yerini kavgaya bıraktı.

Kavgayı yatıştırmaya çalışan bir kişi ise mikrofonu eline aldı ve polisi arayacağını söyledi. Sonra ise "Haddini bil, sesini keserim" diyerek kavga edenlere seslendi.

İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu
İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu
İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçmimarlar Odası Genel Kurulu'nda gerginlik... Yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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