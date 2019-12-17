İçmimarlar Odası'ndan uyarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçmimarlar Odası'ndan uyarı - Son Dakika

İçmimarlar Odası'ndan uyarı

6 saat önce

İçmimarlar Odası Malatya İl Temsilcisi Yasemin Avşar, Malatya'da içmimar olmayıp meslek alanlarını ihlal eden ve meslek unvanlarını kullanarak içmimar istihdam etmeyen kişi ve kuruluşları tespit ederek yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

İçmimarlar Odası'ndan uyarı, System.String[]

İçmimarlar Odası Malatya İl Temsilcisi Yasemin Avşar, Malatya'da içmimar olmayıp meslek alanlarını ihlal eden ve meslek unvanlarını kullanarak içmimar istihdam etmeyen kişi ve kuruluşları tespit ederek yasal süreç başlatacaklarını söyledi.


İçmimarlar Odasının yeni kurulan Malatya İl Temsilciliğine Yasemin Avşar getirildi. İlk yönetim toplantısını gerçekleştiren Avşar, İçmimarlar Odası'nın 1976 yılında oda statüsüne geçtiğini ve dünyada oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.


İçmimarlık faaliyetinin bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmadığını, kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görev olduğunu belirten Avşar, "İlgili yasalar, bu anlamı ile meslek mensuplarının denetimi görevini odalara vermiş ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi içinde üyeliği zorunlu kılmıştır. TMMOB İçmimarlar Odası, İçmimarlık mesleğinin geliştirilmesini sağlayarak, üyelerinin mesleki hak ve onurlarının korunması, mesleki kural ve yöntemlere uyulmasının sağlanması ile mesleki disiplinin oluşturulması konularında hizmet vermektedir" ifadelerine yer verdi.


İçmimarlar Odası Malatya Temsilciliği olarak Malatya'da içmimar olmayıp meslek alanını ihlal eden ve meslek unvanının kullanıp içmimar istihdam etmeyenler ile odaya kaydını gerçekleştirmeyen kişi ve kuruluşların tespit edileceğini belirten Avşar, "Odamızın avukatları kanalıyla yasal sürecin başlatılacağını, üye olan meslektaşlarımızın haklarının korunması adına odamızın tüm yetkilerini kullanacağını ve sürecin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak
Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak

Son Dakika Haberleri
00:05 Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
00:05 Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu - Son Dakika
00:05 Ayvalık'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 18 Aralık 2019 - Son Dakika
23:56 Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programı gerçekleştirildi - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:06:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İçmimarlar Odası'ndan uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]