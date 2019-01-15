Son Dakika Haberleri: Iconova Sakinleri Akşam Yemeğinde Buluştu

Iconova Sakinleri Akşam Yemeğinde Buluştu

1 saat önce

Gaziantep'in simge yapısı ICONOVA'da A1 Blok'ta yer alan ev sahipleri özel bir buluşmada bir araya geldi.

Iconova Sakinleri Akşam Yemeğinde Buluştu, System.String[]
Gaziantep'in simge yapısı ICONOVA'da A1 Blok'ta yer alan ev sahipleri özel bir buluşmada bir araya geldi.

Keyifli geçen akşam yemeğine ICONOVA proje ortakları Şireci ve Acarsan ailesi mensupları ile Vakıf GYO üst yönetimi de katıldı.

Vakıf GYO Genel Müdürü Şeref Akgül, Iconova Satış Müdürü Çağlar Kazak, Proje Yönetim Paydaşı Hüseyin Keçeci ve Site Yönetimi Sorumlusu Kemal Arslan ICONOVA'da başlayan kaliteli hayat ve site yönetimi ile ilgili bilgiler verdi.

Geceye ünlü İtalyan şef ve sunucu Danilo Zanna da sürpriz konuk olarak katılarak ICONOVA sakinleri ile çok keyifli sohbetler gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

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