İcra dairelerindeki bütün işlemler durduruldu - Son Dakika
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İcra dairelerindeki bütün işlemler durduruldu

1 saat önce

KORONAVİRÜS'e karşı alınan tedbirler kapsamında, yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

İcra dairelerindeki bütün işlemler durduruldu, System.String[]

KORONAVİRÜS'e karşı alınan tedbirler kapsamında, yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine ilişkin kaleme aldığı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesindeki karara göre, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç yurt genelindeki icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu. Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Covid 19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir."

Haber: ANKARA,


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:49 Kaynak: DHA

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