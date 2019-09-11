Son Dakika Haberleri: İcra'dan satılık altın işlemeli Osmanlı tüfeği
Son Dakika Güncel Haber

İcra'dan satılık altın işlemeli Osmanlı tüfeği

1 saat önce

İstanbul'da 19. yüzyıl ortalarına ait olduğu belirlenen altın işlemeli 3 adet tüfek icradan satışa çıkacak.

İcra'dan satılık altın işlemeli Osmanlı tüfeği, System.String[]

İstanbul'da 19. yüzyıl ortalarına ait olduğu belirlenen altın işlemeli 3 adet tüfek icradan satışa çıkacak.


İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre 16 bin TL değerindeki seri numarası bulunan Osmanlı dönemine ait Kırım-Kafkas tipi 22 bin TL değerindeki çakmak işlemeli 1867 seri numaralı ucu ile çakmak kısmı altın kakma Kırım-Kafkas tipi ve 6 bin TL değerindeki ABD yapımı Peabody-Martini tipi tüfek icradan satılacak. 27 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan ihale de tüfekler yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icra danışmanı Caner Çakı, "İhaleye çıkacak olan ürünlere bakıldığında tarihi eser denebilecek nitelikte olduğunu söylemek mümkün. Bu ihaleye kolleksiyonerlerin ve tarihi eserlere merakı olanların ilgi duyacağını düşünüyorum. Tüfeklerin günümüzde rastlaması zor ve el işçiliği bulunan ürünler olduğu dikkat çekiyor" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sultangazi'de eski eşin bıçaklanması sonrası yaşananlar kameralarda
Adana'da tartıştığı eski karısını öldürdü Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:19:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İcra'dan satılık altın işlemeli Osmanlı tüfeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]