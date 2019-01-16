Son Dakika Haberleri: İcra Görevlilerini Gören Otel İşletmecisi Kadın, Sinir Krizi Geçirdi

İcra Görevlilerini Gören Otel İşletmecisi Kadın, Sinir Krizi Geçirdi

1 saat önce

RİZE'de borçları nedeniyle hakkında başlatılan icra takibi için gelen görevlileri karşısında gören otel işletmecisi Esra Balta (34), sinir krizi geçirip, bayıldı.

İcra Görevlilerini Gören Otel İşletmecisi Kadın, Sinir Krizi Geçirdi, System.String[]
RİZE'de borçları nedeniyle hakkında başlatılan icra takibi için gelen görevlileri karşısında gören otel işletmecisi Esra Balta (34), sinir krizi geçirip, bayıldı.

Ekrem Orhon Mahallesi Menderes Bulvarı Karadeniz Caddesi üzerinde otel işleten Esra Balta hakkında, borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı. Otele gelen icra memurlarını gören Esra Balta, sinir krizi geçirdi. Kendisini yola atan ve karayolunun ortasına oturarak ağlayan Esra Balta, polis ekiplerince kaldırılarak yolun kenarına götürüldü. Esra Balta, kısa süre sonra yol kenarında bayıldı. Çevredekilerin müdahalesinin ardından kadın, kendine geldi. İcra görevlileri borcunu ödeyeceğini taahhüt eden Esra Balta'ya süre tanıyarak otelden ayrıldı.

İcra takibine neden olan sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne süren Esra Balta, "Yasa dışı bir imza ile haciz işlemi yapılmak istenmiyor" dedi.

- Rize

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:36 Kaynak: DHA

Rize, Güncel
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