İcra Görevlilerini Gören Otel İşletmecisi Kadın, Kriz Geçirdi
1 saat önce
Rize'de borçları nedeniyle hakkında başlatılan icra takibi için gelen görevlileri karşısında gören otel işletmecisi Esra Balta (34) sinir krizi geçirdi.
Rize
'de borçları nedeniyle hakkında başlatılan icra takibi için gelen görevlileri karşısında gören otel işletmecisi Esra Balta (34) sinir krizi geçirdi. Karayolu ortasına oturarak ağlayan kadın, polis ekiplerince ikna edildi.
Ekrem Orhon Mahallesi Menderes
Bulvarı Karadeniz Caddesi
üzerinde otel işleten Esra Balta, hakkında borçları nedeniyle icra takibi başlatıldı. Otele gelen icra memurlarını gören kadın sinir krizi geçirdi. Kendini yola atan ve karayolunun ortasına oturarak ağlayan kadın, polis ekiplerince kaldırılarak yol dışına alındı. Otel işletmecisi kadın, yol kenarında bayıldı. Vatandaşların müdahale ettiği kadın bir süre sonra kendine geldi. İcra görevlileri borcunu ödeyeceğini taahhüt eden kadına süre tanıyarak otelden ayrıldı.
Hakkında icra takibi başlatılan sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne süren Esra Balta, 'Yasadışı bir imza ile haciz işlemi yapılmak istenmiyor' diyerek tepkisini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:06 Kaynak: DHA
Rize İcra Görevlilerini Gören Otel İşletmecisi Kadın, Kriz Geçirdi
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