İcra memurlarına bıçak çeken kişiye dava

Kadıköy'de icra işlemi için evine gelen 2 icra memuru ve bir avukata bıçak çekerek hakaret ettiği öne sürülen kişi hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de icra işlemi için evine gelen 2 icra memuru ve bir avukata bıçak çekerek hakaret ettiği öne sürülen kişi hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme" ve "hakaret" suçlarından 14 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, icra memurları Ayşe Zeynep Bingül Doğan ve Ümit Ayhan ile Avukat Salih Kayman'ın Anadolu 18. İcra Müdürlüğü'nün kararı ile Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa Sokak'ta bulunan bir eve haciz işlemi için geldikleri anlatıldı.

Görevlilerin haciz işleminin yapılacağı evin bahçesine girdikleri sırada ev sahibi olan şüpheli Beyazıt Özgan'ın eline bıçak alarak 3 kişiye hakaret ettiği ve "Sizi öldüreceğim" dediği aktarılan iddianamede, bu sırada görevlilerin olay yerinden kaçmaya çalıştıkları belirtildi.

İddianamede, kaçmaya çalışan icra memurları Ümit Ayhan ve Ayşe Zeynep Bingül Doğan'ın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandıkları kaydedildi.

Şüpheli Özgan'ın alınan ifadesine de yer verilen iddianamede, olay günü kızı ile birlikte mutfakta yemek hazırladığı sırada bahçeye 3 kişinin girdiğini gördüğünü, avukat olarak tanıdığı Salih Kayman ile aralarında tartışma çıktığını, orucun ve bazı rahatsızlıklarının verdiği ani sinir ve öfkeyle mağdurlara yüksek sesle bağırdığını, kimseye bıçakla saldırmadığını, hakaret ve tehdit etmediğini öne sürdüğü belirtildi.

İddianamede, bu şekilde üzerine atılı suçları işlediği savunulan şüpheli Özgan'ın zincirleme şekilde "silah kullanmak suretiyle görev yaptırmamak için direnme" ve "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçlarından 5 yıl 2 ay 15 günden, 14 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli Beyazıt Özgan, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Şüpheli tutuklanmıştı

Anadolu 18. İcra Dairesi memurları olan Ayşe Zeynep Bingül Doğan, Ümit Kayhan ve Avukat Salih Kayman, 23 Mayıs'ta haciz işlemi için gittikleri evde, ev sahibi Beyazıt Özgan'ın bıçaklı saldırısına uğradıklarını, şüphelinin memurlardan Doğan'ın boğazına bıçak dayadığını ve köpekle saldırdığını iddia ederek, polise şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ev sahibi Özgan'ı gözaltına almıştı.

Şüpheli Özgan emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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