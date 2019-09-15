Son Dakika Haberleri: İcra memuruna böyle saldırdılar
Son Dakika Güncel Haber

İcra memuruna böyle saldırdılar

47 dakika önce

Samsun'da icraya giden memurun saldırıya uğramasının güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Samsun'da icraya giden memurun saldırıya uğramasının güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'nın senet borcundan dolayı fındığına jandarma, avukat ve Çarşamba Adliyesinde görevli icra memurları tarafından haciz işlemine gidildi. Borçlu H.A.'nın ağabeyi N.A. gelen haciz işlemi görevlilerini karşıladı. Haciz işlemine gelen görevliler senede dayalı olarak aldıkları ihtiyatı haciz kararını H.A.'nın yakınlarına anlatarak, harmandaki fındığa haciz işlemi uygulanacağı söylediler. Haciz görevlileri kendilerine mukavemet göstermesi üzerine jandarmadan destek ekip çağırdılar. O sırada mahalle sakinleri de toplanmaya başladı. Bu sırada gerginlik yaşandı ve H.A.'nın fındığını haciz için vermek istemediler. Yaşanan arbede kavgaya dönüştü ve Çarşamba Adliyesinde görevli icra memuru M.B. saldırıya uğradı. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri havaya 4 el ateş açarak icra memuruna saldırıyı önlemeye çalıştı. Jandarma biber gazı sıkmak zorunda kaldı. İcra memuru hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Çarşamba Adliyesine çıkarılan 4 kişinin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları öğrenildi. Olayın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

(Muhammer Ay/İHA)

İcra memuruna böyle saldırdılar

Salıpazarı, Jandarma, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan savunma: Pişmanım
Gaziantep'te bir düğünde halayda başlayan kavgada 3 kişi yaralandı MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti Hindistan'da turistik gezi teknesini batması sonucu 12 kişi öldü, 35 kişi kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:23:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İcra memuruna böyle saldırdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]