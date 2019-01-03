İcra Müdürü ve 2 Kardeşi 'Zimmet' Suçlamasıyla Gözaltında (2)
35 dakika önce
İCRA MÜDÜRÜ İLE KARDEŞİ TUTUKLANDIZimmetine para geçirdiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü S.D. ve kardeşi İ.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
İCRA MÜDÜRÜ İLE KARDEŞİ TUTUKLANDI
Zimmetine para geçirdiği iddiasıyla İstanbul
'da gözaltına alınarak Eskişehir
'e getirilen Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü
S.D. ve kardeşi İ.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. S.D.'nin diğer kardeşi H.H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:38 Kaynak: DHA
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