Son Dakika Haberleri: İcra Müdürü ve 2 Kardeşi 'Zimmet' Suçlamasıyla Gözaltında (2)

İcra Müdürü ve 2 Kardeşi 'Zimmet' Suçlamasıyla Gözaltında (2)

35 dakika önce

İCRA MÜDÜRÜ İLE KARDEŞİ TUTUKLANDIZimmetine para geçirdiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü S.D. ve kardeşi İ.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İcra Müdürü ve 2 Kardeşi 'Zimmet' Suçlamasıyla Gözaltında (2), System.String[]
İCRA MÜDÜRÜ İLE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Zimmetine para geçirdiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü S.D. ve kardeşi İ.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. S.D.'nin diğer kardeşi H.H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:38 Kaynak: DHA

Eskişehir, İstanbul, İcra Müdürü, Güncel
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