Son Dakika Haberleri: İcra Müdüründen Bu Kez 6 Kilogram Altın Çıktı

İcra Müdüründen Bu Kez 6 Kilogram Altın Çıktı

52 dakika önce

Eskişehir'de, daha önce zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan eski 6. İcra Müdüründen bu kez de 6 kilogram külçe altın çıktı.

İcra Müdüründen Bu Kez 6 Kilogram Altın Çıktı, System.String[]
Eskişehir'de, daha önce zimmetine para geçirdiği gerekçesiyle tutuklanan eski 6. İcra Müdüründen bu kez de 6 kilogram külçe altın çıktı.

Alınan bilgiye göre, zimmet suçu soruşturması kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 6. İcra Müdürü S.D.'nin zimmetine para geçirdiği tespit edilmişti. Kentten ayrıldığı belirlenen şüpheli S.D.'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 3 Ocak tarihinde İstanbul ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonla S.D. ve iki kardeşi gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Söz konusu olayın ardından Adalet Bakanlığınca memuriyetten ihraç edilen ve tutuklanarak cezaevinde bulunan S.D.'nin karıştığı 'Zimmet' olayıyla ilgili, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden Zimmet suçu soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul'da ortak yürütülen çalışmalarda, 8 Mart tarihinde 6 kilogram ağırlığında 995 ayar 6 adet külçe altın ve 3 parça halinde 14,85 gram altın ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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