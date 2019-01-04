Son Dakika Haberleri: İcra Müdürünün Zimmetine Para Geçirdiği İddiası

İcra Müdürünün Zimmetine Para Geçirdiği İddiası

57 dakika önce

Eskişehir'de bir icra müdürünün zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan icra müdürünün kardeşi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İcra Müdürünün Zimmetine Para Geçirdiği İddiası, System.String[]
Eskişehir'de bir icra müdürünün zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan icra müdürünün kardeşi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Dün düzenlenen operasyonda iki kardeşiyle birlikte yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Hüseyin Dilber, karara savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alındı.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul'da bir adrese düzenlenen operasyonda icra müdürü Sedat Dilber ve kardeşleri İmdat Dilber ile Hasan Hüseyin Dilber yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:44 Kaynak: AA

Hasan Huseyin, Eskişehir, 3. Sayfa
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