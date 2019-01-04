İcra Müdürünün Zimmetine Para Geçirdiği İddiası
57 dakika önce
Eskişehir'de bir icra müdürünün zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan icra müdürünün kardeşi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Eskişehir
'de bir icra müdürünün zimmetine para geçirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan icra müdürünün kardeşi, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Dün düzenlenen operasyonda iki kardeşiyle birlikte yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hasan Hüseyin
Dilber, karara savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alındı.
Zanlı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul
'da bir adrese düzenlenen operasyonda icra müdürü Sedat Dilber ve kardeşleri İmdat Dilber ile Hasan Hüseyin Dilber yakalanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:44 Kaynak: AA
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