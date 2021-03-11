İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı - Son Dakika

İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı

11.03.2021 11:38
İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı, System.String[]

Aladağ İcra Müdürlüğü tarafından satışa sunulan icralık araçları parçalatıp değerinin altında satın alarak tekrar bir araya getirip satan şebekeye düzenlediği operasyonda yeni gelişmelerin olduğunu açıkladı.

ADANA merkezli 8 ilde, yakalattıkları icralık araçları parçalatıp, Aladağ İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan bu parçaları değerinin altında bir fiyata satın alarak yeniden bir araya getirip sattığı iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin, borçlu kişilere göstermelik senet düzenleyip, anlaşmalı olduğu icra müdürü aracılığıyla haciz koydurduğu, bu araçları da parçalayıp, hurda olarak satışa çıkarttıkları belirlendi. Şebeke üyelerince satın alınan parçaların yeniden toplanarak, araçların satıldığı elde edilen paranın bir kısmının borçlu kişiye verildiği, kalan kısmının da şebeke liderinde kaldığı ifade edildi.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt genelinde icralık araçları yakalatarak parçalayan, Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığı ile satışa çıkarılan bu parçaları ucuza alıp tekrar bir araya getirerek satan şebeke deşifre edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri 9 Mart günü suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu, Düzce ve Ankara'da düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 21 kişiden şebeke lideri Mehmet A. ve emekli icra müdürü Emine İ.'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam değeri 267 bin TL olan çok sayıda senet, araç satış sözleşmesi, icralık araçlarla ilgili bilgi belge, dijital materyaller ele geçirildi. Firari olan 3 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

BORÇ BATAĞINDAKİ KİŞİLERE GÖSTERMELİK SENET DÜZENLEMİŞLEROperasyonun ardından şebekenin çalışma yöntemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Borç batağında olan ve ödeme yapamadıkları için araçlarına ipotek konulan kişilerin, söz konusu şebekenin lideri Mehmet A.'ya ulaştıkları ve göstermelik olarak 2-3 bin TL'lik borç senedi düzenledikleri belirlendi. Şebeke ile birlikte çalıştığı öne sürülen dönemin Aladağ İcra Müdürü Emine İ.'nin ise bu senetlere istinaden borçlu kişilerin araçlarına ipotek koydurduğu, şebeke üyelerini ise yediemin olarak görevlendirdiği tespit edildi.İCRALIK ARAÇLARI PARÇALAYIP, TOPLADIKTAN SONRA SATMIŞLARŞebeke üyelerinin, söz konusu araçları boş bir araziye götürdükleri ve polis veya jandarmayı arayarak terk edilmiş bir aracın olduğu ihbarında bulunduğu, icralık olduğu tespit edilen araçların da ilçede yediemin otoparkının olmaması nedeniyle icra müdürü Emine İ.'nin nezaretinde yediemin olarak görevlendirilen kişilerce şebeke üyelerinin adreslerine götürüldüğü saptandı. Bu araçların tüm motor ve elektronik aksamının söküldüğü ve satışa çıkarıldığı, yine şebeke üyeleri tarafından 10 ila 20 bin liraya satın alındığı, daha sonra da sökülen parçalarının yeniden biraya getirildiği tespit edildi. Hakkında icra kararının kalktığı araçların, başka kişilere piyasa fiyatına satıldığı, satışın ardından da paranın bir kısmının borçlu kişiye verildiği, kalan kısmının da şebeke liderinde kaldığı öğrenildi. Şebekenin, bu yöntemle 23 aracın satışını yaptığı kaydedildi.İCRA MÜDÜRÜ EMEKLİLİĞİNİ İSTEYİP, KAÇMIŞİsmi öğrenilemeyen bir kişinin Aladağ Adliyesi'ne giderek yaptığı şikayetin ardından savcılığın soruşturma başlattığı, geçen yıl mayıs ayında icra müdürü Emine İ.'nin Feke İcra Dairesi'ne tayin edildiği bildirildi. Bunun üzerine Emine İ.'nin, eylül ayında yaptığı başvuruyla emekli olduğu, daha sonra da Gaziantep'e gittiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3'ü kadın 18 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı
İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı
İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı
İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı
İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı
İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı
İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı
İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı

İcra Müdürü, Aladağ, Adana, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İcra şebekesi yaptığı operasyon sonucu yeni gelişmeler yaşandı - Son Dakika


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