İcra Takibi Başlatılan Çiftçiden Eşekli Protesto

YOZGAT'ta çiftçi Bilal Nazlı(51), ödediğini iddia ettiği 200 bin liralık borcu için hakkında icra takibi başlatılmasını eşeği ile şehir merkezinde tur atarak, protesto etti.

YOZGAT'ta çiftçi Bilal Nazlı(51), ödediğini iddia ettiği 200 bin liralık borcu için hakkında icra takibi başlatılmasını eşeği ile şehir merkezinde tur atarak, protesto etti.



Bilal Nazlı, traktör ve tarım aletleri aldığı firmaya, borcu karşılığında senet imzaladı. Nazlı, iddiasına göre borcu ödedi. Ancak, firma hakkında icra takiba başlattı. Duruma sinirlenen Bilal Nazlı, köyden getirdiği eşek ile kent merkezine geldi. Senet fotokopisi ile ödeme yaptığına diar dekontun fotokopisini eşeğin boynuna asan Nazlı, meydanda tur attı.



Dikkat çekmek için eşeğin semerine akü koyup, reflektör lambası takan Bilal Nazlı şöyle konuştu:



"Mağdur oldum, siz mağdur olmayın. Ödediğiniz senedinizi hiçbir yerde bırakmayın. Borcumu ödedim. Şimdi emekli oldum. Emekli ikramiyemi elimden almak için ödediğim senedi icraya koymuşlar. Elimden bir şey gelmiyor. Onun için sesimi bu şekilde duyurmaya çalışıyorum."



Bilal Nazlı, daha sonra polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - Yozgat

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