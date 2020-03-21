İcra tebligatına "Özrü kabahatinden beter" dedirten savunma - Son Dakika
Son Dakika Genel İcra tebligatına 'Özrü kabahatinden beter' dedirten savunma - Son Dakika

İcra tebligatına "Özrü kabahatinden beter" dedirten savunma

6 saat önce

İcra tebligatına "Özrü kabahatinden beter" dedirten savunma Su abonelerine haciz tebligatı gönderen ŞUSKİ'nin Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, daha önce yapılan icra işlemlerinin zengin insanların oturduğu mahallelerden başlatıldığını söyledi Korona virüs sürecinde icra...

İcra tebligatına "Özrü kabahatinden beter" dedirten savunma

Su abonelerine haciz tebligatı gönderen ŞUSKİ'nin Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, daha önce yapılan icra işlemlerinin zengin insanların oturduğu mahallelerden başlatıldığını söyledi

Korona virüs sürecinde icra işlemlerinin başlatılmadığını savunan Genel Müdür Özçınar, gönderilen tebligatların uyarı amaçlı olduğunu kaydetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün su borcunu ödemeyen abonelere gönderdiği icra tebligatı ile ilgili düzenlenen basın toplantısında Genel Müdür Mehmet Emin Özçınar'ın açıklamaları "özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu. Önceki süreçlerde icra işlemlerinin zengin insanların oturduğu mahallerden başlatıldığını söyleyen Özçınar, salgın ile mücadele döneminde ise kimse hakkında icra işleminin başlatılmadığını ve icra tebligatların ise uyarı amaçlı gönderildiğini söyledi.

Türkiye'nin her tarafında korona virüs salgını ile geniş kapsamlı önlemlerin alındığı son günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın su kesintisinin uygulanmayacağı yönündeki genelgeye rağmen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından su borcu bulunan abonelere haciz tebligatı gönderilerek, su faturalarının ödenmesi istenmiş, gönderilen tebligat kamuoyuna yansımıştı.

Yaşanılanlar üzerine basın toplantısı düzenleyen ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar'ın açıklamaları "özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu. Su borcunu ödemeyen abonelere gönderilen tebligatın bakanlık kararından önce hazırlandığını savunan Genel Müdür Özçınar, korona virüs ile salgın ile mücadele edildiği dönemde hiç kimse hakkında icra işleminin başlatılmadığını ve gönderilen icra tebligatlarının ise vatandaşın icra masrafı ödememesi için uyarı amacı taşıdığını söyledi. Özçınar, daha önceki süreçlerde yapılan icra işlemlerinin ise kenar mahallerden değil zengin insanların oturduğu mahallerden başladıklarını ileri sürdü.

Toplantıda gergin anlar yaşandı

Açıklamalarının ardından toplantıda soru soran bir yerel gazeteci ile Genel Müdür Özçınar arasında gerginlik yaşandı. Gazetecinin Vatandaşa gönderilen uyarı yazısının içeriğinde "kapının açılacağı, içeri girileceği, yatak odasına kadar gidileceği" gibi ifadeler olduğunu ileri sürmesi gerginliğe neden oldu. Özçınar, tebligatta kullanılan ifadeleri eleştiren basın mensubuna tepki gösterdi.

Toplantının sona ermesi ile gerginlik de sona erdi.

İcra tebligatına Özrü kabahatinden beter dedirten savunma

Şanlıurfa, CEO, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:02 Kaynak: İHA

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