İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi

İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de

28.05.2022 14:58
İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de

İcra ve İflas Kanunu uyarınca haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İcra ve İflas Kanunu uyarınca haczedilen malın borçlu tarafından rızaen satışına ilişkin hususları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan borçluya satış yetkisi verilmesine dair hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre, borçlu, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek.

İcra müdürü, rızaen satış yetkisi verilmesini isteyen borçluya, kıymet takdirinin kesinleşmesinden sonra cebri satış işlemlerini durdurarak haczedilen malın rızaen satışı için bir yetki belgesi düzenleyip tebliğ edecek. Rızaen satış için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya 15 günlük süre verilecek. Bu süre, yetki belgesinin borçluya tebliğinden itibaren başlayacak.

Borçlunun, anlaştığı alıcının adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişi ise unvanını, vergi kimlik numarasını, ticaret sicil numarasını, MERSİS numarasını, anlaştıkları bedeli ve malın ayırt edici özelliklerini verilen 15 günlük süre içinde icra dairesine bildirmesi gerekecek.

Alıcının, belirlenen asgari rızai satış bedelinden az olmamak kaydıyla, borçluyla anlaştıkları bedeli borçluya verilen on beş günlük süre içinde icra dairesinin banka hesabına ödemesi zorunlu olacak.

İcra müdürü, alıcının borçluyla anlaştıkları bedeli on beş günlük süre içinde dosyaya ödemesi halinde, gerekli bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra rızai satışın şartlarının sağlandığını tespit ederse, satışın onayı ile malın devir ve teslim işlemlerinin yapılmasına karar verilmesi için dosyayı derhal mahkemeye gönderecek.

Mahkeme, en geç 10 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda talebin kabulüne veya reddine kesin olarak karar verecek. Mahkemece verilen karar UYAP vasıtası ile icra dairesine bildirilecek. Mahkemenin kabul kararıyla malın mülkiyeti alıcıya geçecek. İcra dairesince malın devir ve teslim işlemleri yapılacak.

Mahkemece rızaen satış talebinin reddine karar verilmesi durumunda, bu kararın icra dairesine gönderilmesinden itibaren 3 iş günü içinde satış bedeli alıcının bildirdiği banka hesabına iade edilecek.

YORUMLAR
500
Araştırma: Yöneticilerin yüzde 94'ü teknoloji ve inovasyon trendlerinde kendine güveniyor Araştırma: Yöneticilerin yüzde 94'ü teknoloji ve inovasyon trendlerinde kendine güveniyor Epdk, Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarında Azami Fiyat Limitini Yükseltti Epdk, Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarında Azami Fiyat Limitini Yükseltti
Kaynak: AA

Tebliğ, Gazete, İflas, İcra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Rus ordusu, Ukrayna'daki Krasniy Liman şehrini kontrol altına aldı
14:20 7 bin yıllık tohum çiftçinin yüzünü güldürdü: Buğday sorunu kalmayacak
14:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van ziyaretlerine devam ediyor! Erdoğan'a seslendi: Bu memlekette 'Açlık yok' diyen gelsin görsün
14:13 Denizli'de sıcak hava asfalt eritti! Yerli halk tedirgin: Ağustos ayında ne olacak kim bilir?
14:10 Avrupa Karate Şampiyonası'nda büyük başarı! Milli sporcular Erman Eltemur ve kardeşi Eda Eltemur altın madalya kazandı
13:51 Camdaki Kız'ın Hayri'si oyuncu Cihangir Ceyhan, karın kası şovu yaptı!
13:39 Bu yaz yaşanabilecek orman yangınları için önlemler alındı! Geçen sene 3 olan uçak sayısı bu yıl 20'ye, 39 olan helikopter sayısı 55'e yükseltildi
13:23 Hayaller kır düğünü, gerçekler halı saha! Hayal kırıklığına uğrayan çift mahkemeye başvurup 30 bin TL kazandı
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 15:07:57. #1.13#
SON DAKİKA: İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement