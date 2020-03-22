İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu - Son Dakika Ekonomi

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu

1 saat önce

Covid-19 salgını nedeniyle, Türkiye genelinde icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

İcra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu, System.String[]

Covid-19 salgını nedeniyle, Türkiye genelinde icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.

Cumhurbaşkanı'nın, icra ve iflas kararlarının bugünden itibaren durdurulmasına ilişkin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında şöyle denildi: "Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takepleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir."


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:37 Kaynak: DHA

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