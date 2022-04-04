İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması Elazığ'da son buldu - Son Dakika
Üye Girişi

İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması Elazığ'da son buldu

04.04.2022 11:31
İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması Elazığ'da son buldu

ELAZIĞ'da, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra müdürlükleri tarafından yerine getirilmesi uygulaması son buldu.

ELAZIĞ'da, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra müdürlükleri tarafından yerine getirilmesi uygulaması son buldu. Artık bu işlemler, Adalet Bakanlığı'nca kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek.

TBMM tarafından kabul edilen ve 30 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 'çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması'na ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Adalet Bakanlığı tarafından çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin işlemlerin yapılabilmesi için valilikler ve belediyelerin desteği ile bazı kentlerde özel teslim merkezleri oluşturuldu.Hazırlık aşamaları tamamlanan Elazığ'da da artık çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemler, icra müdürlükleri tarafından değil, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilecek. Uzmanlar eşliğinde, çocuklar yararına dizayn edilen ve hazırlanan çocuk teslim merkezinde vatandaşlar bu işlemler için bir harç ve masraf yatırmak zorunda kalmayacak. Bütün giderler Adalet Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanacak. Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan teslim merkezinde bu işlemler uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak ve bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek rızaya dayalı olarak yerine getirilmeye çalışılacak.


İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması Elazığ'da son buldu
İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması Elazığ'da son buldu
İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması Elazığ'da son buldu
YORUMLAR
500
Velayet altındaki çocukların teslimine ilişkin uygulama yarın 11 ilde başlayacak Velayet altındaki çocukların teslimine ilişkin uygulama yarın 11 ilde başlayacak 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslim uygulaması son buluyor 90 yıllık icra yolu ile çocuk teslim uygulaması son buluyor

Adalet Bakanlığı, Elazığ, Çocuk, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması Elazığ'da son buldu - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:16 9 yıl hapse mahkum edilen Rus oligark Khodorkovsky'den Putin açıklaması: Ukrayna'dan sonra Estonya, Letonya ve Litvanya'yı işgal edebilir
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
11:12 Şarkıcı Nez kıyafetinin azizliğine uğradı! Sahnede iç çamaşırı gözüktü
11:08 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan yaşasaydı" polemiği sürüyor: Sizin döneminizde ev hapsinde yaşadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:41:55. #1.11#
SON DAKİKA: İcra yolu ile çocuk teslim uygulaması Elazığ'da son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement