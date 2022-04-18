İcra yoluyla çocuğunu almaya gelen kadın, gazetecilere tepki gösterdi - Son Dakika
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İcra yoluyla çocuğunu almaya gelen kadın, gazetecilere tepki gösterdi

18.04.2022 16:05
İcra yoluyla çocuğunu almaya gelen kadın, gazetecilere tepki gösterdi

Erzincan'da boşanan bir çiftin 12 yaşındaki çocuğu icra ve polis memurları nezaretinde baba evinden alınarak anneye verildi.

Erzincan'da boşanan bir çiftin 12 yaşındaki çocuğu icra ve polis memurları nezaretinde baba evinden alınarak anneye verildi. Olayın görüntülenmesine sinirlenen kadın otomobilden inerek gazetecilerin üzerine yürüdü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Ergenekon Mahallesi 138 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, biri 12 diğeri yeni 18 yaşına giren iki erkek çocuk ailesi Derya Ö., ve Erkan K., çifti yaklaşık 5 yıl önce boşandı.

Boşanma davasının ardından da mahkeme, çiftin çocuklarının velayetini anneye verdi.

Bugün Adana'dan Erzincan'a gelen Derya Ö., icra ve polis memurları nezaretinde 12 yaşındaki çocuğunu almak istedi. Duruma büyük oğlu gerginlik çıkararak tepki gösterdi. Çocukların babası Erkan K.'nın İliç'te çalıştığı için evde olmadığı saatlerde yaşanan olayda vekaleti anneye verilen 12 yaşındaki Recep yaklaşık 5 saat süren ikna çabaları sonrasında annesiyle birlikte gitmeyi kabul etti.

Öte yandan, olayı görüntüleyen gazetecilere saldıran kadın, polis ekipleri ve beraberinde Adana'dan gelen ailesi tarafından sakinleştirildi.

(Ahmet Akbuğa - İHA)

İcra yoluyla çocuğunu almaya gelen kadın, gazetecilere tepki gösterdi
İcra yoluyla çocuğunu almaya gelen kadın, gazetecilere tepki gösterdi
İcra yoluyla çocuğunu almaya gelen kadın, gazetecilere tepki gösterdi
İcra yoluyla çocuğunu almaya gelen kadın, gazetecilere tepki gösterdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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