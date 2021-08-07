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İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi - Son Dakika

İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi

07.08.2021 09:37

Aydın'da icradan satın aldığı incir bahçesine bakmak için giden Mehmet İnanç Akcan, burada arazinin eski sahipleri Mehmet D. ve ağabeyi Hasan D. ile karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, Hasan D.'nin pompalı tüfekle ateş açması, saçmaların isabet ettiği kardeşi Mehmet D. ile arazinin yeni sahibi Mehmet Akcan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, arazinin yeni sahibi Mehmet İnanç Akcan hastaneye yetişemeden ambulansta hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Türk Standardları Enstitüsü'nde (TSE) görevli Yüksek Fizik Mühendisi Mehmet İnanç Akcan, bir süre önce Nazilli ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde icradan satışa sunulan incir bahçesi satın aldı.

İCRADAN SATIN ALDIĞI BAHÇENİN ESKİ SAHİPLERİYLE KARŞILAŞTI

Ankara'dan satın aldığı incir bahçesine bakmaya gelen Akcan, arazinin eski sahipleri Mehmet D. ve ağabeyi Hasan D. ile karşılaştı. Arazinin eski sahipleri ile Akcan arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İcradan satın aldığı incir bahçesi sonunu hazırladı! Eski sahiplerinin ateş açtığı adam hastane yolunda can verdi

BAHÇENİN ESKİ SAHİBİ ATEŞ AÇTI

Hasan D.'nin pompalı tüfekle ateş açması ile saçmaların isabet ettiği kardeşi Mehmet D. ile arazinin yeni sahibi Mehmet Akcan yaralandı. Hasan D., olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekibi geldi.

HASTANE YOLUNDA CAN VERDİ

Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Mehmet Akcan, ambulansta hayatını kaybetti. Akcan'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda hafif şekilde yaralanan Mehmet D. ise Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cinayet zanlısı Hasan D. ise suç aleti pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi

Nazilli, Ankara, Aydın, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Alaattin Yazici Yazici: İcra kanunu bozuk bunun gibi birçok olay var adam icradan almış aldığı yere giremiyor . İcra devletin dairesi malesef güven şıfır icradan yer alınmaz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Gerçek Gündem: Ara jandarmayı gelsin alsın niye tartışmaya giriyorsun. Tamam de uzaklaş ver savcılığa bidaha ki geldiğinde kalabalık gel tedbirli gel Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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