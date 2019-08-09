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İcradan ev alan genç kadın canından oldu

36 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde icralık ev alan genç kadın, evi boşaltmayan şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde icralık ev alan genç kadın, evi boşaltmayan şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 4 ay önce F.B. adlı şahsın evi icra ile satıldı. Evi satın alan Arzu Ertan, F.B'nin evi tahliye etmesini istedi. Evi satılmasına rağmen boşaltmayan F.B. ile evi satın alan Ertan bugün öğle saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmada eline pompalı tüfek alan F.B, Arzu Ertan'ı vurarak ağır şekilde yaraladı.

İhbar edilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı, Bodrum Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısının olay sonrası Turgutreis Jandarma Karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi. - MUĞLA
Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:09 Kaynak: İHA
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