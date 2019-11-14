İcradan satılık kırmızı Ferrari

Kırmızı renkteki Ferrari marka spor otomobil, yarı fiyatı olan 125 bin TL'ye icradan satışa çıkacak.



İcraburada.com internet sitesinde yer alan şartnameye göre, Ferrari F 430 marka 2008 model otomobil, Adana 6. İcra Dairesi tarafından 27 Kasım 2019 günü saat 11.00'de satışa çıkacak. Aracın yakıt tipi benzin olup vites tipinin otomatik, renginin ise kırmızı olduğu şartnamede yer alıyor. Açık arttırma usulü ile satışın yapılacağını hatırlatan icra uzmanı Caner Çakı, "Özellikle bu tip spor arabaların ihaleleri inanılmaz ilgi görüyor. Bu yıl icradan Porsche, Maseratti ve Lamborgini gibi spor ve özel marka araçlar ihaleye çıkmış ve değerlerinin altında bir fiyatla alıcıları ile buluşmuştu. Bu defa 250 bin TL değerindeki Ferrari marka aracı yarı fiyatı olan 125 bin TL'ye alma fırsatının bulunduğu bir ihale olacağını görüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu konuyu sürekli gündeme getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz"



İcradan satışa çıkan araç ihalelerinin her zaman avantajlı olduğunu hatırlatan Çakı, "Biz bu konuyu sürekli gündeme getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Çünkü icradan alınacak araçlar hem devlet güvencesi altında oluyor hem de avantajlı fiyatlarla alıcıları ile buluşuyor. Alıcıların tek yapması gereken ise önce internet üzerinden icralık araç araştırması ve ihalelere katılarak bu uygun fiyattaki araçların sahibi olmak" dedi. - İSTANBUL