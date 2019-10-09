Son Dakika Haberleri: İcradan satılık koyun, keçi ve kuzu
Son Dakika Güncel İcradan satılık koyun, keçi ve kuzu

İcradan satılık koyun, keçi ve kuzu

51 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde amcasına olan borcunu ödeyemeyen besicinin koyun, keçi ve kuzuları haczedildi.

İcradan satılık koyun, keçi ve kuzu, System.String[]

Denizli'nin Çal ilçesinde amcasına olan borcunu ödeyemeyen besicinin koyun, keçi ve kuzuları haczedildi. Yediemine götürülen 60 hayvan, 50 bin TL muhammen bedelle açık arttırma ile satışa çıkarılacak.


Çal ilçesinde yaşayan S.A. isimli şahsın amcasına borcundan dolayı keçi, koyun ve kuzuları icra işlemi uygulanarak haczedildi. Aralarında 13 adet kuzunun da bulunduğu 60 hayvan, Çal İcra Dairesi tarafından icradan toplamda 49 bin 990 TL muhammen bedelle açık arttırma usulü ile 16 Ekim'de satışa çıkarılacak. Değişik cinslerdeki koyun ve keçilerin ihalede alıcı bulması beklenirken, ikinci ihalenin ise 31 Ekim'de yapılacağı öğrenildi.


S.A.'nın amcasına olan borcundan dolayı icralık olduğu ve haciz işlemi uygulandıktan sonra yedieminin de kendisi olduğu kaydedildi. - DENİZLİ

Denizli, Çal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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