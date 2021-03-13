İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi - Son Dakika

İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi

13.03.2021 09:57

- İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi Adana polisinin icralık araç çetesine yönelik yaptığı operasyonda gözaltın alınan 18 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edilirken, emekli icra müdürü kadının gözlerini maskeyle kapatması dikkat çekti Adana polisinin icralık araç...

- İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi

Adana polisinin icralık araç çetesine yönelik yaptığı operasyonda gözaltın alınan 18 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edilirken, emekli icra müdürü kadının gözlerini maskeyle kapatması dikkat çekti

ADANA - Adana polisinin icralık araç çetesine yönelik yaptığı operasyonda gözaltın alınan 18 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edilirken, emekli icra müdürü kadının gözlerini maskeyle kapatması dikkat çekti.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı, icra müdürlüğünde icralık araçlar üzerinden usulsüzlük yapıldığını ve haksız kazanç elde edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri icralık araç suç örgütünü ortaya çıkarmak için 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda liderliğini iş adamı Mehmet A.'nın yaptığı suç örgütü deşifre edildi. Soruşturmada, suç örgütünün Adana ve ülke genelinde icralık araçları yakalatarak parçaladıkları, bu araçların parçalanmış hali ile Aladağ İcra Müdürlüğü aracılığı ile satışa çıkarıldığı, satışa çıkarılan parçaların çete üyelerince değerinden çok düşük fiyatla alındığı ve bir araya getirilerek satıldığı belirlendi. Bu şekilde haksız kazanç elde eden suç örgütünün deşifre edilmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, çete lideri Mehmet A. ve emekli icra müdürü Emine İ.'nin de aralarında bulunduğu 21 şüpheliyi yakalamak için 9 Mart günü Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu, Düzce ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda Mehmet A. ile Emine İ.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ardından çetenin çalışma yöntemine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Borç batağında olan ve para ödemesi yapamadıkları için araçlarına ipotek koyulma durumu gelen vatandaşların, söz konusu çetenin lideri Mehmet A.'ya ulaştıkları ve göstermelik olarak 2-3 bin TL'lik borç senedi düzenledikleri belirlendi. Daha sonra da bu borçtan dolayı Mehmet A.'nın vatandaşları icraya verdiği öğrenildi. Çete üyelerinin, söz konusu araçları boş bir araziye götürdükleri ve polis veya jandarmayı arayarak terk edilmiş bir aracın olduğu ihbarında bulunduğu, icralık olduğu tespit edilen araçların da ilçede yediemin otoparkının olmaması nedeniyle icra müdürü Emine İ.'nin nezaretinde yediemin olarak görevlendirilen kişilerce çete üyelerinin adreslerine götürüldüğü belirlendi. Burada söz konusu araçların tüm motor ve elektronik aksamının söküldüğü ve satışa çıkarıldığı, yine çete üyeleri tarafından 200 bin liralık araçların 10 ila 20 bin liraya satın alındığı, daha sonra da sökülen parçalarının yeniden birleştirildiği belirlendi. Hakkında icra kararının kalktığı araçların, başka kişilere piyasa fiyatına satıldığı, satışın ardından da paranın bir kısmının borçlu kişiye verildiği, kalan kısmının da çete liderinde kaldığı öğrenildi. Suç örgütünün bu yöntemle 23 aracın satışını yaptığı belirlendi.

Savcılığın soruşturma başlattığı, geçtiğimiz Mayıs ayında icra müdürü Emine İ.'nin Feke İcra Dairesi'ne tayin edildiği bildirildi. Bunun üzerine Emine İ.'nin, Eylül ayında yaptığı başvuruyla emekli olduğu, daha sonra da Gaziantep'e gittiği tespit edildi.

"Tanınmamak için maskeyi gözlerine çekti"

Operasyon kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan emekli icra müdürü Emine İ.'nin de aralarında olduğu 18 zanlıdan 14'ü sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında çete ile birlikte hareket edip haksız kazanç elde ettiği öne sürülen Emine İ. tanınmamak için maske ile gözlerini de kapatması dikkat çekti.

Çete lideri Mehmet A. ile emekli icra müdürü Emine İ. mahkemede tutuklanırken 8 zanlı adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 8 zanlı ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi
İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi
İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi
İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi
İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi
İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi

Gaziantep, Emekli, Adana, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İcralık araç çetesi üyesi emekli icra müdiresi maskeyle gizlendi - Son Dakika


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