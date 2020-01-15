İcralık kargo gemisi İstanbul'da satılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İcralık kargo gemisi İstanbul'da satılacak - Son Dakika

İcralık kargo gemisi İstanbul'da satılacak

6 saat önce

İstanbul'da 40 milyon TL değerindeki Orestina isimli gemi icradan satışa çıkarılacak.

İcralık kargo gemisi İstanbul'da satılacak, System.String[]

İstanbul'da 40 milyon TL değerindeki Orestina isimli gemi icradan satışa çıkarılacak.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Çin'de 2009 yılında inşaa edilen Gibraltar bayraklı tanker niteliğindeki kargo gemisi, değerinin yarı fiyatı olan 20 milyon TL'ye icradan açık arttırma usulü ile satışa çıkacak. 117 metre boyundaki Orestina, 6153 gros tonaja sahip olması ile de dikkat çekiyor. Finans kurumuna olan borcu nedeni ile icralık olan gemi, 20 Mart 2020 tarihinde saat 11.00'da satışa çıkacak. Konuyla ilgili bilgiler veren icra uzmanı Caner Çakı, ihaleye katılacak olan alıcıların gemiyi Tuzla'da bulunan tersaneler bölgesine görebileceğini belirterek "Şartnameye baktığımızda 2009 yılında Çin'de inşa edilen Orestina isimli gemi, kargo alanında faaliyet gösteriyor. 40 milyon TL değerindeki bu gemi açık arttırma usulü ile yarı fiyatı olan 20 milyon TL'den satışa çıkacak. Şartnameye göz attığımızda geminin satılma sebebi olarak ise özel bir yabancı finans kurumuna olan borcu olarak gözükmekte. 2019 yılına baktığımızda toplam 40 adet deniz aracı icralık oldu. Bu 40 rakamının içinde kargo gemisi, tanker, yat, gezi teknesi, balıkçı teknesi ve yolcu gemisi gibi dikkat çeken deniz araçları icradan satıldı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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