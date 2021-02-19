İcralık mal yok pahasına satılamayacak - Son Dakika

Adalet Bakanlığının hazırlıkları süren yargı reformuna ilişkin pakette, vatandaşın idare ile uyuşmazlıklarına yönelik de önemli adımlar atılıyor. Özellikle bir idari işleme karşı açılacak davalar için, itirazdan sonra 60 gün bekleme mecburiyeti kaldırılıyor. Bu süre 30 güne indiriliyor, böylece vatandaşın hak kaybının önlenmesi hedefleniyor.

Yargı reformu paketi ile icra satışlarına da yeni düzen getiriliyor. Buna göre, icralık malların piyasa değeri altında yok pahasına satılmasına izin verilmeyecek. Vatandaş isterse icradaki taşınır veya taşınmaz malını alacak kişiyi kendisi belirleyebilecek. Açık artırmalarda, icralık malları çok düşük fiyatlarla alarak, çıkar sağlayan grupların da önüne geçilmiş olacak. Hukukçular yapılacak düzenleme ile vatandaşın mağduriyetinin giderilmesinin amaçlandığını belirterek "Şu anda icra mallarını yok pahasına toplayan gruplar, çeteler oluşmuş durumda. Bunlar kendi aralarında anlaşarak ya da tehdit baskı ile açık attırmalara girmeyi önleyip bin liralık bir malı 10-20 lira gibi değerler ile alabiliyor" görüşünü dile getirdi.

(İHA)