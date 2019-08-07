Son Dakika Haberleri: İcralık olan yaşlı kadın oğlu tarafından darp edildi
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İcralık olan yaşlı kadın oğlu tarafından darp edildi

14 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde icra yüzünden annesini darp ettiği ileri sürülen şahıs gözaltına alındı.

İcralık olan yaşlı kadın oğlu tarafından darp edildi, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde icra yüzünden annesini darp ettiği ileri sürülen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Yenisarıbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 yaşındaki C.C., annesine gelen icra yüzünden kendisinin maaşının kesildiği gerekçesiyle annesi A.C. ile tartıştı. C.C., annesini darp ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan C.C., adliyeye sevk edildi. Yaralanan anne A.C. ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA
Karacabey, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:11 Kaynak: İHA
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