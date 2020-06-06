İcralık şoför bulduğu çanta dolusu altın ve parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

İcralık şoför bulduğu çanta dolusu altın ve parayı sahibine teslim etti

Adıyaman'da borcundan dolayı icralık olan kamyonet sürücüsü, yolda bulduğu ve içerisinde altın ve paranın olduğu çantayı sahibine teslim etti.

İcralık şoför bulduğu çanta dolusu altın ve parayı sahibine teslim etti, System.String[]

Adıyaman'da borcundan dolayı icralık olan kamyonet sürücüsü, yolda bulduğu ve içerisinde altın ve paranın olduğu çantayı sahibine teslim etti.


Şanlıurfa istikametinden Adıyaman'a saman yüklü kamyonet ile gelirken Akpınar köyü yakınlarında yoldaki çantayı fark etti. Araçtan inerek çantaya bakan Cengiz Şahin, çantanın içini açtığında içindeki altın, para, kimlik, cep telefonu ve çeşitli eşyaları gördü.


Çantayı alarak Adıyaman'a gelen Cengiz Şahin, çantanın içinde bulunan bir kartvizitte bulunan bir telefon numarasını arayarak, çanta sahibini sordu. Çantanın Mersin'den Adıyaman'a gelen Emine Yıldırım'a ait olduğu öğrenildi.


Adıyaman'dan Mersin'e giderken araçtan düşen çantanın kaybolduğundan haberdar olmayan Emine Yıldırım, kendisine gelen telefonla çantasının düştüğünü fark etti.


Cengiz şahin, Adıyaman'da polisi aradı. Cengiz Şahin bulduğu çantayı polise verdi. Polis çanta sahibiyle telefonda görüşerek, tutanak ile içerisinde 5'i bir yerde olan bilezik, 3 yüzük, 4 çeyrek altın ve 900 TL nakit parayı Emine Yıldırım'ın akrabası Abdullah Göksu'ya teslim etti. Çantada bulunan altınların toplam değerinin 15 bin TL'nin üzerinde olduğu ifade edildi.


Çantasını bulan ve teslim eden Cengiz Şahin ile telefonda görüşen Emine Yıldırım, duyarlılığından dolayı Cengiz Şahin'e teşekkür etti.


Üç çocuk babası Cengiz Şahin'in daha önceden çiftlik sahibi olduğu ve dolandırıldıktan sonra bankalara ve piyasaya 300 bin TL borcu olduğu ve icralık olduğu öğrenildi. Şahin'in 10 gün içerisinde 125 bin TL borcunu bankaya ödememesi halinde babasının evine icra geleceği öne sürüldü.


Cengiz Şahin, çantayı fark edince alarak Adıyaman'a gelip polisi aradığını belirterek, harama el uzatmayacağını dile getirdi.


Şahin, "Çiftliğim vardı, iflas ettim. Her şeyimi sattım. Hala borcun altındayım. Şuan ayın 15'inde 125 bin TL borcum var. Yani o borcu ödemesem babamın evi elden gidecek. Yine de 1 lirasına tenezzül etmedim. Cenab-ı Allah haramdan uzak tutsun. Cenab-ı Allah, bizlere helalini nasip etsin" dedi.


Parayı teslim alan Abdullah Göksu ise, Cengiz Şahin'e teşekkür ederek, "Adam iflas etmiş ancak bu parayı bularak teslim etti. Allah razı olsun. Yeğenim Mersin'de oturuyor. Buraya misafirliğe gelmişler. Bizim köyde karantina olduğu için hiç durmadan geri gittiler. Yolda düşürmüşler. Arkadaşta bulmuş getirmiş" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Cengiz Şahin, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 02:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İcralık şoför bulduğu çanta dolusu altın ve parayı sahibine teslim etti - Son Dakika

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