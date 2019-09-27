Son Dakika Haberleri: İcraya düşen koyunlar ihaleyle satıldı
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İcraya düşen koyunlar ihaleyle satıldı

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde 91 adet koyun açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı.

İcraya düşen koyunlar ihaleyle satıldı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde 91 adet koyun açık artırma usulü ile satışa çıkarıldı. Koyunlar en yüksek teklif olan 80 bin liraya satıldı.


Milas'ta İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından ilginç bir açık artırma gerçekleştirdi. Bir alacak nedeniyle el konulan 91 adet koyun Hacıabdi mahahallesi Eski Aydın Caddesinde satışa sunuldu. İcra yoluyla satışa sunulan koyunları almak için açılan ihaleye bir kişi internet üzerinden olmak üzere toplam 7 kişi katıldı.


54 bin 600 lira değer takdir edilen koyunlar en yüksek teminat 29 bin 310 liradan yatırılması nedeniyle açık artırmaya bu bedel üzerinden çıkıldı. İhalede, katılanların artırmaları sonucunda 80 bin lira ile en yüksek teklifi veren Murat Yeşildağ'a icraya düşen koyunların yeni sahibi oldu. - MUĞLA

Aydın, Muğla, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:38 Kaynak: İHA
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