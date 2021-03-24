İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu - Son Dakika

İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu

24.03.2021 14:16

İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı Köyü Muhtarı Abdullah Aslan'ın alt yapı işi için belirlenen parayı vermedikleri için icraya verdiği 25 kişi bugün Adalet Sarayı'na gelerek itirazda bulundu.

İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı Köyü Muhtarı Abdullah Aslan'ın alt yapı işi için belirlenen parayı vermedikleri için icraya verdiği 25 kişi bugün Adalet Sarayı'na gelerek itirazda bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı Köyü Çankızı Mevkisinde yapılan alt yapı çalışmaları için, Muhtarın iddiasına göre bazı köy sakinleri 280 TL tutarında ödemeyi yapmadı. Muhtar Aslan bunun üzerine 280 TL tutarındaki parayı tahsil etmek için 25 kişiyi icraya verdi. Ellerine icra kağıtları gelen köylüler ise duruma tepki gösterdi.

Kdz. Ereğli Adalet Sarayı'na gelen köy sakinleri, İcra Kuruluna sundukları dosyanın ardından tepkilerini dile getirdi. Borca itiraz eden köy sakinleri tarafından, istenen bu paranın haksız olduğu ifade edildi.

Alt yapı çalışmalarında masrafları kendilerinin yaptığından dolayı itiraz için adliyenin önüne geldiklerini ifade eden Remzi Berberkayar (63), "Borcumuz yok, köy muhtarı neye dayanarak icraya verdiğini bilmiyoruz. Muhtar oy vermediğimiz için bizimle görüşmüyor. Uzlaşma yoluna yaklaşmıyor, zaten borcumuz yok. Daha önce daha yüksek söyledi biz itiraz edince düşürdü" dedi.

Ek masrafları kendi cebinden harcadığına değinen köy sakinlerinden Şaban Aslan şunları söyledi:

"İlk olarak 280 TL istedi. Devlet bize bu borunun parasını veriyor, makine parasını veriyor. Ek malzemeleri biz cebimizden aldık. Hatta işçiliğini kendimiz yaptık, çalışanların yemeğini de hane hane köylü verdiği halde sağ olsun muhtarımız sayesinde bu hallere düştük. Köy muhtarı 63 yaşındaki bir adamı icraya verir mi? Böyle bir şey görülmedi."

Aslan, alt yapı işinde harcama yaptığı ek masrafların faturalarını paylaştı.

"Muhtar ile Aza arasındaki sorun bize yansıdı"

Fındıklı Köyünün örnek bir köy olduğuna vurgu yapan İsmail Aslan (42), "Alt yapı çalışmalarının parasını verdik. İşçilik artı malzemeleri ve depomuzu da kendimiz yaptık. Muhtarın birinci Azası Hüseyin Atışman'ın bize dediği "Kaymakamlık makine parasını veriyor. Bu parayı vermeyin, muhtar bu parayı ekstra istiyor" diye bizi yanılttı. Bizim günahımız ne? Muhtar ile aza arasındaki sorun bizi bu hale düşürdü. Ondan sonra da Azaya baskı yaparak istifa ettirdi. Ben ilk defa Adalet Sarayı'na girdim. Fındıklı Köyü çevre köylere bakarak örnek bir köydü. Yaptıklarımız ile, icraatlarımız ve programlarımız ile örnek bir köydü. Çevre köy muhtarları bu altyapı çalışmalarında kendi vatandaşlarından para talep etmediklerini bize söyledi. Ben buraya gelirken araba parası verdim. Bir kere daha gelsem o 280 TL benden çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Alt yapı çalışmalarında çalıştığını anlatan köy sakinlerinden Cevdet Aslan şunları söyledi:

"Bizim beklentimiz devletten. Sahipsiz bırakmayacak bizleri. İşçiliği bana yaptıracak, malzemeyi bana aldıracak o zaman makineyi neden tutuyor? 15-16 gün çalıştım hiç kimseden bir şey alamadık. Hepsini aşama aşama bu noktaya getirdiler."

Fındıklı Köyü sakinleri açıklamanın ardından, ellerinde belgelerle toplu fotoğraf çektirdi. İcraya verilen 25 köy sakini, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu ile görüşmek için Kaymakamlık binasına geçti.

Fındıklı Köyü Muhtarı Abdullah Aslan ise konu ile ilgili açıklama yaparak, alt yapı çalışmalarında makine işçiliği ve ek malzemeler için yapılan masraflar için icraya verildiğini söyledi.

İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu
İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu
İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu
İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu
İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu
İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu

Abdullah Aslan, Zonguldak, Muhtar, Adalet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İcraya verilen köylüler toplu halde adliyeye gelerek itirazda bulundu - Son Dakika


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