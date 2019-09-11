"İçsel ve Düşsel Öyküler" fotoğraflar Büyükçekmece'de sergilendi

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İçsel-Düşsel Öyküler" fotoğraf sergisi sanatseverlerin ilgi odağı oldu.



Prof. Dr. Mehmet Bayhan küratörlüğünde düzenlenen sergide yer alan çalışmalar fotoğraf severlerin büyük ilgisini çekti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü temsilen sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, "Bu güzel çalışmaları bizlerle paylaşan Mehmet hocamıza teşekkür ediyorum. Sergiyi gezerken ufkumuz genişledi. Görsel yönden güçlü bir sergi olmuş. Kendi objektifinden yansıttığı içsel ve düşsel öyküler beni fotoğrafların çekildiği o ana götürdü. Büyükçekmece'nin sanat hayatına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL