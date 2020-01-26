Son Dakika › 3. Sayfa › İçtiği ilaçtan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
İçtiği ilaçtan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
7 saat önce
Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Terme ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KOAH hastası 67 yaşındaki Mahmut Ş., grip olunca ilaç kullandı. Tedavi amaçlı kullandığı ilaçtan zehirlendiği ileri sürülen Mahmut Ş. fenalaşınca yakınlarından yardım istedi. Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmut Ş., yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmut Ş.'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü Elazığlı depremzede herkesin aksine kendine sitem etti: O kadar parayı mezara mı götüreceğiz? Bize her şey müstahak Son dakika: Otomobilindeki kız arkadaşını öldürüp köprüden atlayarak intihar etti