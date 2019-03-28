Son Dakika Haberleri: İçtiği Kolonyanın Ardından Kütüphanede Sızıp Kaldı, Kimse Uyandıramadı

İçtiği Kolonyanın Ardından Kütüphanede Sızıp Kaldı, Kimse Uyandıramadı

1 saat önce

İçtiği kolonyanın ardından kütüphanede sızıp kaldı, kimse uyandıramadı Cep telefonu olmayan madde bağımlısı genç ailesiyle görüşebilmek için geldiği kütüphanede sızıp kaldı Kütüphaneden üzerinde sızdığı koltukla dışarı çıkartılan gence sağlık ekipleri müdahale ettiANTALYA - Antalya'da...

İçtiği Kolonyanın Ardından Kütüphanede Sızıp Kaldı, Kimse Uyandıramadı, System.String[]
İçtiği kolonyanın ardından kütüphanede sızıp kaldı, kimse uyandıramadı
Cep telefonu olmayan madde bağımlısı genç ailesiyle görüşebilmek için geldiği kütüphanede sızıp kaldı
Kütüphaneden üzerinde sızdığı koltukla dışarı çıkartılan gence sağlık ekipleri müdahale etti

ANTALYA - Antalya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ve cep telefonu olmaması sebebiyle ailesiyle internet üzerinden görüşebilmek için kütüphaneye gelen madde bağımlısı genç, içtiği kolonyanın etkisiyle oturduğu koltukta sızdı. Koltukta sızan genci uyandıramayan kütüphane personeli, genci üzerinde sızdığı tekerlekli koltuk ile kütüphane dışına çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ve sağlık ekiplerinin genci uyandırma ve taşıma çabası kameralara yansıdı
Olay kent merkezindeki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Serkan A, sabah saatlerinde kütüphaneye geldi. Serkan A, merdivenlerden üçüncü kata çıkıp koltukta oturmaya başladı. Yanında getirip içtiği kolonyanın etkisiyle Serkan A, bir süre sonra kendinden geçti. Öğrenciler rahatsız olunca, kütüphane personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Binaya giren polis kütüphane görevlilerinin yardımıyla koltukta uyuyan Serkan A'yı uyuduğu tekerlekli koltukla kütüphanenin dışına çıkardı. Tüm bu olanlar sırasında sızmaya devam eden Serkan A. kolktan indirilip sağlık ekiplerine ait tekerlekli sandalyeye alınıp ambulansın bulunduğu yere getirildi. Burada da tekerlekli sadalyeten alınıp sedeyye konrulan Serkan A. tedavisi için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Serkan A.'nın bağımlılık sebebiyle tedavi gördüğü, cep telefonu olmadığı için haftanın birkaç günü kütüphaneye gelerek ailesiyle görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:37 Kaynak: İHA

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