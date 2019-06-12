Son Dakika Haberleri: İçtiği sudan alkol çıktı: "Çok korktum, öleceğimi sandım"
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İçtiği sudan alkol çıktı: "Çok korktum, öleceğimi sandım"

1 saat önce

Büyükçekmece'de sınavda içtiği su şişesinin içinden alkol çıkan 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay, "Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem 'rakı' dedi" diye konuştu.

Büyükçekmece'de sınavda içtiği su şişesinin içinden alkol çıkan 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay, "Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem 'rakı' dedi" diye konuştu. Büyükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre, üstün zekalı öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavına giren 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay'ın içtiği suyun içinden alkol çıktı. Yaşanan olay üzerine gerekli yerlere şikayette bulunan dede Hayrettin Avcı, firmadan ve bayiden davacı olduğunu söyledi. Yaşanan olayı anlatan minik Masal, çok korktuğunu ve öleceğini sandığını belirtti. İstanbul Masal Oktay, "Ben gittim sınavdan önce içtim. Öğretmenin odasındaydım. Fazla içmedim. Kolonya sandım. Gittim dedeme. Öğretmen 'Çocuğa ne içirdiniz' dedi. Dedem kokladı ve rakı olduğunu söyledi. Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem 'rakı' dedi. Hala biraz canım acıyordu. Boğazıma kadar geldi korkuyordum ama sınavımı bitirdim. Çok önemli bir sınavdı. Annem söylemişti bunu" diye konuştu.
(Serdar Ünal/İHA)
İçtiği sudan alkol çıktı: Çok korktum, öleceğimi sandım
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
Büyükçekmece, İstanbul, Güncel
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