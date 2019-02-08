İçtiğiniz Sigara, Ağız Kanseri Yapabilir!

"Ülkemiz sigara tüketiminde dünya 3'üncülüğüne, akciğer kanserinden ölüm oranında dünya 1'inciliğine yükselmiştir. Hem üniversite gençliğinin ve çalışanlarının hem de bir bütün olarak toplumumuzun tütün ürünlerinden kurtarılması için geniş çaplı, yeni ve katılımcı stratejilere gereksinim vardır" dedi.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Buduneli, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Tütün ve tütün mamullerinin ağız ve diş sağlığı için en büyük tehlike olduğunun altını çizen Prof. Dr. Buduneli, "Tütün ürünleri ister sigara, ister nargile, isterse elektronik sigara formunda olsun genel sağlık ve ağız sağlığı için en büyük risk faktörüdür. Tütün ürünleri içilirken ağızda çok yüksek bir sıcaklık oluşur ve ağız dokularına zarar verir. Ayrıca, içerdiği kimyasallar ilk olarak ve en yüksek yoğunlukta ağız dokuları ile temas eder. Tütün ürünleri ağız kanserlerinin birinci sebebi olduğu gibi, diş çürüklerini ve dişeti iltihaplarını arttırır. Dişler ve dişetlerinde sebep olduğu hasarlar; kişinin konuşma, yeme, çiğneme gibi temel işlevlerini bozmanın yanı sıra sebep olduğu estetik sorunlar nedeniyle sosyal yaşamını da tehdit edebilir. Günümüzde, diş tedavilerinden estetik beklenti büyük oranda artmıştır. Tütün ürünü kullanan kişilerin bu açıdan iyi bir sonuca ulaşmaları imkânsızdır" diye konuştu.

ELEKTRONİK SİGARA MASUM DEĞİL

Elektronik sigara ile ilgili de görüşlerini aktaran Buduneli, "Tütün endüstrisi tarafından sigarayı bırakma aracı olarak lanse edilen ve daha az zararlı olduğu algısı yaratılan elektronik sigaralar kesinlikle masum olmadığı gibi, sigara bırakma aracı veya basamağı olarak görülmemeli. Toplum bu konuda hızla bilgilendirilmelidir. Tüm tütün ürünleri ağız sağlığı için tehdittir. Tütün kullanımı tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak bu konuda da halkımıza destek vermeye hazırız" diye konuştu.

"PROJE İLE FARKINDALIK SAĞLANACAK"

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak tütün ürünleri ve ağız hastalıkları arasındaki ilişkiye yönelik bir proje gerçekleştireceklerini dile getiren Prof. Dr. Nurcan Buduneli, "Planladığımız bu proje ile hem çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin, hem de hastalarımızın tütün ürünlerinin zararları konusunda bilgilendirilmesini hedefliyoruz. Bu amaçla, fakültemizdeki televizyon ekranlarında gösterilmek üzere bir video hazırlayacağız. Dikkat çekici afiş şeklinde görseller hazırlayarak koridorlara asıp, konuya dikkatin canlı tutulmasını sağlayacağız. Bir anket çalışması ile fakültemize tedavi için başvuran hastaların, tütün ve ağız sağlığı ilişkisi hakkındaki farkındalıklarını araştırarak konuya ilgi duymalarını sağlayacağız. Hastalarımıza yönelik belirli tarihlerde bilgilendirme sunumları da yapmayı planlıyoruz. Bu sunumların interaktif olmasına özen göstereceğiz" dedi.

Proje ile ilgili detayları anlatan Buduneli, "Tütün ve ağız hastalıkları konusunda yeni veriler elde etmek amacıyla, çeşitli diş tedavileri öncesinde ve sonrasında hastalardan tükürük ve plak örnekleri alarak mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeler yapacağız. Bu amaçla, araştırmaya dahil edilecek hastalar; hiç tütün ürünü kullanmayan, aktif şekilde kullanan, kullanmayı bırakmış ve dumana maruz kalan olmak üzere dört grupta incelenecek. Ebeveynleri tarafından sigara dumanına maruz kalan çocuk hastalara da klinik muayene yapılacak" diye konuştu.

EÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin ağız sağlığı ve tütün ürünleri ilişkisi konusunda donanımlı şekilde mezun olabilmeleri için çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Buduneli, "Tıp Fakültesindeki ilgili uzmanlarla birlikte eğitimler planlayarak, zamanla bu yetkinliğin müfredat içinde yer almasını sağlamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, meslek içi eğitim programları ile mezunlarımıza da sigara bıraktırma yetkinliği kazandırılmasına çalışacağız" dedi.