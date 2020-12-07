İçtikleri sahte alkolden değil, kolonyadan ölmüş; ağabeyinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

İçtikleri sahte alkolden değil, kolonyadan ölmüş; ağabeyinin tedavisi sürüyor

07.12.2020 18:58
İçtikleri sahte alkolden değil, kolonyadan ölmüş; ağabeyinin tedavisi sürüyor, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaştığı öne sürülen Ali A. (50) hayatını kaybederken, ağabeyi Yüksel A.'nın (59) tedavisi sürüyor.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, alkol aldıktan sonra fenalaştığı öne sürülen Ali A. (50) hayatını kaybederken, ağabeyi Yüksel A.'nın (59) tedavisi sürüyor. İki kardeşin sahte alkol değil kolonya içtikleri belirlendi.

Anneleriyle yaşayan Ali A. ve ağabeyi Yüksel A., iddiaya göre, dün, General Kazım Özalp Mahallesi'ndeki evlerinde, rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 2 kardeş, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte alkol içtikleri sanılan ve burada tedaviye alınan 2 kardeşten Ali A., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi Yüksel A. ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Ağabeyin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ali A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından polisin iki kardeşin yaşadıkları evde yaptığı incelemede, olayın detayları ortaya çıktı.Kardeşlerin içtiği sıvı incelendi. İki kardeşin sahte alkol değil kolonya içtikleri ortaya çıktı. İki kardeşin daha önce de zaman zaman kolonya içtikleri öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.


Kazım Özalp Mahallesi, Karabağlar, İzmir, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İçtikleri sahte alkolden değil, kolonyadan ölmüş; ağabeyinin tedavisi sürüyor - Son Dakika


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